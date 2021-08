NAOTOのスタジオ セブンからメッセージグラフィック入りTシャツ、フェノメノンをオマージュ

EXILEや三代目 J SOUL BROTHERSのNAOTOが手掛けるスタジオ セブン(STUDIO SEVEN)から、フェノメノン(PHENOMENON)をオマージュしたTシャツが登場。2021年8月17日(火)から8月29日(日)までの受注販売に伴い、バーチカルガレージ大阪やスタジオ セブン中目黒、バーチカルガレージ福岡で8月17日(火)より順次期間限定展示を行う。

■スタジオ セブンとフェノメノンによるグラフィックTシャツ

スタジオ セブンが発売するのは、スタジオ セブンとフェノメノンチームとのクリエイションで生まれたグラフィックをあしらったビッグシルエットのTシャツ。

■ホワイト&ブラックの2色展開

フロントには、「SO THIS IS THE SEVEN」「I AM NOT A BUSINESSMAN I AM A BUSINESS, MAN!」「NOW WE FEEL THE GOOD VIBRATION」のいずれかのメッセージを、力強くインパクトのあるグラフィックでデザイン。バックにはスタジオ セブンのロゴを大胆にプリントした。カラーは、ホワイトとブラックの2色が揃う。

なお、今回のTシャツは、NAOTOがEXILE/三代目 J SOUL BROTHERSに加入する以前のダンサー時代に、フェノメノンのグラフィックTシャツを愛用していたことから誕生。自信やエナジーを与え、パフォーマンスにも映えるTシャツを、現代のスタジオ セブンバージョンにアップデートした。また同Tシャツは、2021年に実施されている三代目 J SOUL BROTHERS のライブツアーのパフォーマンス衣装としても起用されている。

【詳細】

スタジオ セブンTシャツ

商品展示場所・期間:

・バーチカルガレージ大阪:2021年8月17日(火)~8月19日(木)

・スタジオ セブン中目黒:8月21日(土)~8月23日(月)

・バーチカルガレージ福岡:8月27日(金)~8月29日(日)

※展示のみの為、現地での購入は不可。

アイテム:

・「SO THIS IS THE SEVEN」Tシャツ:9,900円

・「I AM NOT A BUSINESSMAN I AM A BUSINESS, MAN!」Tシャツ:9,900円

・「NOW WE FEEL THE GOOD VIBRATION」Tシャツ:9,900円

カラー:ホワイト、ブラック

サイズ:L、XL、XXLの3サイズ

■購入方法

購入予約期間:2021年8月17日(火)11:00~8月29日(日)23:59

予約サイト:STUDIO SEVEN ONLINE STORE

発送時期:10月下旬より発送(スケジュールが前後する可能性もある)