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ビザスク 大幅に続伸、エキスパートネットワークの米企業を買収、取得価額118億円／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*11:27JST <4490> ビザスク 4035 +165
大幅に続伸。エキスパートネットワークサービスを運営する米Coleman社の発行済株式100％を取得し、子会社化すると発表している。買収でグローバル展開を加速する。取得価額は約1.08億ドル（約118億円相当）。買収実行予定日は米国時間で10月31日。買収資金調達のため、第三者割当で種類株式（A種7万5000株、B種1万3817株）と新株予約権5034個（潜在株式数50万3400株）を発行するほか、みずほ銀行から40億円の借入れを行う。《FA》
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