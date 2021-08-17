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17日の日本国債市場概況：債券先物は152円39銭で終了
*17:40JST 17日の日本国債市場概況：債券先物は152円39銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年9月限
寄付152円30銭 高値152円40銭 安値152円29銭 引け152円39銭
売買高総計11950枚
2年 427回 -0.145％
5年 148回 -0.130％
10年 363回 0.005％
20年 177回 0.390％
債券先物9月限は、152円30銭で取引を開始。変異株感染、中東情勢、米中経済などを懸念した前日NY市場からの米10年債利回り低下を受けて買いが優勢になり、152円29銭から152円40銭まで上げた。現物債の取引では、2年債が売られ、5年債、10年債、20年債が買われた。
＜米国債概況＞
2年債は0.19％、10年債は1.22％、30年債は1.89％近辺で推移。
債券利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.49％、英国債は0.54％、オーストラリア10年債は1.13％、NZ10年債は1.70％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00 ユーロ圏・4-6月期GDP改定値（前年比予想：+13.7％、速報値：+13.7％）
・21:30 米・7月小売売上高（前月比予想：-0.3％、6月：+0.6％）
・22:15 米・7月鉱工業生産（前月比予想：+0.5％、6月：+0.4％）
・22:15 米・7月設備稼働率（予想：75.7％、6月：75.4％）
・23:00 米・8月NAHB住宅市場指数（予想：80、7月：80）
・23:00 米・6月企業在庫（前月比予想：+0.8％、5月：+0.5％）
・02:30 パウエル米FRB議長オンライン対話集会主催（教育関係）
・04:45 カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁オンライン対話集会開催（経済関係）《KK》
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