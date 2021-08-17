

*17:40JST 17日の日本国債市場概況：債券先物は152円39銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年9月限

寄付152円30銭 高値152円40銭 安値152円29銭 引け152円39銭

売買高総計11950枚

2年 427回 -0.145％

5年 148回 -0.130％

10年 363回 0.005％

20年 177回 0.390％

債券先物9月限は、152円30銭で取引を開始。変異株感染、中東情勢、米中経済などを懸念した前日NY市場からの米10年債利回り低下を受けて買いが優勢になり、152円29銭から152円40銭まで上げた。現物債の取引では、2年債が売られ、5年債、10年債、20年債が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は0.19％、10年債は1.22％、30年債は1.89％近辺で推移。

債券利回りは低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.49％、英国債は0.54％、オーストラリア10年債は1.13％、NZ10年債は1.70％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:00 ユーロ圏・4-6月期GDP改定値（前年比予想：+13.7％、速報値：+13.7％）

・21:30 米・7月小売売上高（前月比予想：-0.3％、6月：+0.6％）

・22:15 米・7月鉱工業生産（前月比予想：+0.5％、6月：+0.4％）

・22:15 米・7月設備稼働率（予想：75.7％、6月：75.4％）

・23:00 米・8月NAHB住宅市場指数（予想：80、7月：80）

・23:00 米・6月企業在庫（前月比予想：+0.8％、5月：+0.5％）

・02:30 パウエル米FRB議長オンライン対話集会主催（教育関係）

・04:45 カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁オンライン対話集会開催（経済関係）《KK》