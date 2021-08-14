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NY原油：続落、需要増加の思惑後退
記事提供元：フィスコ
*06:43JST NY原油：続落、需要増加の思惑後退
NYMEX原油9月限終値：68.44 ↓0.65
13日のNY原油先物9月限は続落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物9月限は、前営業日比-0.65ドルの68.44ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは67.77ドル-69.22ドル。ニューヨーク市場の中盤にかけて69.22ドルまで買われたが、需要増加の思惑は後退していることから、通常取引終了後の時間外取引で67.77ドルまで反落した。《MK》
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