崎山蒼志が新曲「嘘じゃない」含む最新シングルをCD発売、リーガルリリーとの共作曲も

崎山蒼志が新曲「嘘じゃない」を含む最新CDシングルを、2021年9月8日(水)に発売。また、まとめ配信も8月27日(金)より行う。

■「嘘じゃない」が表題曲の最新CDシングル

崎山蒼志は、インターネット番組の出演をきっかけに世に知られるようになり、若者から熱い支持を受ける10代のシンガーソングライター。2021年10月公開予定の今泉力哉監督映画『かそけきサンカヨウ』には主題歌「幽けき」を、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』2クール目・第5期にはエンディング主題歌「嘘じゃない」を書き下ろすなど、精力的に活動を行っている。

そんな崎山蒼志が、新曲「嘘じゃない」を表題曲とする最新CDシングルを発売。初回生産限定盤、通常盤、期間生産限定盤の3形態で展開する。カップリング収録曲は、表題曲「嘘じゃない」を除き、形態ごとに異なるというこだわりようだ。3形態合わせると、全10曲が収録されるという豪華な内容となっている。

■初回生産限定盤CD+DVD

初回生産限定盤のCDには、崎山蒼志自身のアレンジで作られた新曲「24(トゥウェンティー・フォー)」、崎山過去制作曲の弾き語り音源となる「ろうそく」、2021年3月東京・リキッドルームにて行われた初のバンドセットでのワンマンライブ「崎山蒼志 TOUR 2021 『find fuse in you(th)』」の中から「find fuse in youth」のライブ音源を収録。DVDには、2020年12月に行われた配信限定ライブ「崎山蒼志 オンラインの60分」をノーカットで完全収録する。

■期間生産限定盤CD+DVD

期間生産限定盤のCDには、スリーピースロックバンド・リーガルリリーと共作した「過剰/異常 with リーガルリリー」をはじめ、「季節外れ」の弾き語り音源、「Samidare」のライブ音源などがラインナップ。DVDには、「嘘じゃない」のミュージックビデオおよびメイキング映像、TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」2クール目・第5期のノンクレジットムービーなどを収める。

■通常盤CD

通常盤のCDでは、崎山アレンジの新曲「涙」や、「Youth-picnic」の弾き語り音源、「Heaven」のライブ音源などを楽しむことが可能だ。

【詳細】

崎山蒼志 最新シングル「嘘じゃない」

CD発売日:2021年9月8日(水)

まとめ配信日:8月27日(金)

■初回生産限定盤 デジパック仕様 5,000円

<CD>

01.嘘じゃない

02.24

03.ろうそく

04.find fuse in youth(Live from 2021.03.21『崎山蒼志 TOUR 2021「find fuse in you(th)」at LIQUIDROOM』)

05.嘘じゃない -instrumental-

<DVD>

・2020.12.20 崎山蒼志 配信LIVE「オンラインの60分」ノーカット完全収録

01.感丘/02.時計でもない/03.ソフト/04.柔らかな心地/05.回転/06.剥がれゆく季節に/07.夏至/08.鳥になり海を渡る/09.Undulation/10.Samidare/11.Heaven/12.Video of Travel/13.国/14.踊り/15.ただいまと言えば

・メジャーデビューアルバム『find fuse in youth』クロスフェード

■通常盤 ジュエルケース仕様 1,430円

<CD>

01.嘘じゃない

02.涙

03.Youth-picnic

04.Heaven(Live from 2021.03.21『崎山蒼志 TOUR 2021 find fuse in you(th)」at LIQUIDROOM』)

05.嘘じゃない -instrumental-

■期間生産限定盤 デジパック仕様/「僕のヒーローアカデミア」特別絵柄ジャケット 1,760円

<CD>

01.嘘じゃない

02.過剰/異常 withリーガルリリー

03.季節外れ

04.Samidare(Live from 2021.03.21『崎山蒼志 TOUR 2021「find fuse in you(th)」at LIQUIDROOM』)

05.嘘じゃない -instrumental-

06.嘘じゃない -アニメサイズ-

<DVD>

01.嘘じゃない Music Video

02.嘘じゃない Music Video –Making Movie-

03.TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」第5期(2クール目)ノンクレジットエンディングムービー

04.メジャーデビューアルバム『find fuse in youth』クロスフェード