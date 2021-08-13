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パイプドＨＤ 従業員情報管理プラットフォーム「SPIRAL HRクラウド」をリリース
記事提供元：フィスコ
*14:56JST パイプドＨＤ---従業員情報管理プラットフォーム「SPIRAL HRクラウド」をリリース
パイプドＨＤ<3919>は12日、子会社のパイプドビッツが従業員情報管理プラットフォーム「SPIRAL HRクラウド(スパイラル エイチアールクラウド)」をリリースしたと発表。
同システムは、煩雑な従業員と労務担当者間の情報取得・申請・管理業務をWeb化し、従業員情報を一元管理できるSaaS型の従業員情報管理プラットフォーム。
未だ紙が主流の入退社手続きや身上異動届をオンラインで完結でき、従業員名簿を常に最新に保ち、中堅・中小企業の業務効率化や生産性向上といった働き方改革を支援するとしている。《ST》
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