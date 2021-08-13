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マクドナルド 大幅に3日続伸、21年12月期の営業利益予想を上方修正、デリバリーなど伸長／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:40JST <2702> マクドナルド 4945 +35
大幅に3日続伸。21年12月期の営業利益を従来予想の320.00億円から340.00億円（前期実績312.90億円）に上方修正している。新型コロナウイルスの感染拡大を背景にテイクアウトやドライブスルー、デリバリーが伸び、利益を押し上げる見通し。デリバリーサービスの提供店舗を拡大し、47都道府県での導入を目指す。第2四半期累計（21年1-6月）の営業利益は前年同期比16.6％増の172.26億円で着地した。《FA》
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