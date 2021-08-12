

*07:45JST 大阪金見通し：上昇か、米長期金利の上昇一服を反映へ

大阪取引所金標準先物 22年6月限・夜間取引終値：6219円（前日日中取引終値↑55円）

・想定レンジ：上限6280円-下限6200円

11日の大阪取引所金標準先物（期先：22年6月限）は上昇しそうだ。昨日、米国で発表された7月の米消費者物価指数（CPI）は、食品とエネルギーを除くコア指数が前年同月比4.3%上昇と、市場予想の4.4%上昇を下回った。これを受け、過度なインフレ懸念が後退し、このところ上昇傾向にあった米長期金利が低下し、金利のつかない資産である金の魅力向上が意識され、ナイトセッションで金先物は上昇した。今日の金先物はこうした動きを引き継ぎ、買い優勢の展開となりそうだ。《FA》