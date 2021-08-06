

*12:33JST 【M&A速報：2021/08/06（1）】あいおいニッセイ同和損害保険、タクシーアプリ「GO」運営会社に出資

■あいおいニッセイ同和損害保険、タクシーアプリ「GO」等モビリティDXを推進するMobility Technologiesに出資

■サイブリッジグループ、マーケティング特化型SMS配信サービス運営のselfLegalを買収

■NEXTBLUE有限責任事業組合、ドイツ投資先のLana Labsの全保有株式を米ソフトウェア会社Appian Corporationに譲渡

■ワンストップ型ITシステム開発スタジオ事業のアルサーガパートナーズ、Web制作のフロンティアビジョンを吸収合併

■小糸製作所<7276>、先進運転支援システム(ADAS)・自動運転向けLiDAR製造販売の米Cepton Technologiesの株式を追加取得

■CCC傘下のCatalyst・Data・Partners(旧TDS)、学研HD<9470>や日販GHDなど4社を割当先とする第三者割当増資実施を発表

■資生堂<4911>、中国の投資会社Boyu Capitalと新興企業を投資対象とする「資悦ファンド」設立で基本合意

■サンコール<5985>、自己株TOBを実施 伊藤忠商事<8001>は応募を表明

■加賀電子<8154>、SANKYO<6417>から自己株取得 同社出資比率は9.90%に低下

■カーディナル<7855>、MBOを実施 非上場化へ 買付価格は1株851 円

■膜タンパク質を標的とするバイオ創薬ベンチャーのリベロセラ、Taiho Venturesから約3億円の資金調達を実施

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》