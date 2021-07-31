ホーム > ライフ > お菓子・スイーツ > 記事

フォルマ“スペインの太陽”をイメージした限定レアチーズケーキ、オレンジムースを2層重ねに

2021年7月31日 17:25

印刷

記事提供元：ファッションプレス

　フォルマ(FORMA)から、8月限定レアチーズケーキ「バレンシア」「ペッシュ」が登場。2021年8月1日(日)から8月31日(火)まで販売する。

■オレンジや桃を使った8月限定レアチーズケーキ

　「バレンシア」は、スペイン・バレンシア地方の太陽をイメージした、オレンジのレアチーズケーキだ。チーズには、独特の風味を楽しめるオリジナルの蔵王産無塩クリームチーズを使用。ブラッドオレンジとオレンジのレアチーズムースを2層に重ね、すっきりとした味わいに仕上げた。

　一方で「ペッシュ」は、宮城県蔵王産のマスカルポーネチーズと、みずみずしい桃をふんだんに使用したレアチーズケーキ。マスカルポーネチーズのまろやかなコクと、桃のふくよかな甘みのバランスを楽しめる、爽やかな1品となっている。

■詳細

　フォルマ 8月限定レアチーズケーキ
販売期間：2021年8月1日(日)〜8月31日(火)
販売店舗：フォルマ各店、オンラインストア
※オンラインショップ受付は8月27日(金)まで
メニュー：
・バレンシア 1,728円
・ペッシュ 2,160円

■店舗情報

・あべのハルカス近鉄本店(喫茶・ストア)
住所：大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 5F(喫茶)・B1(ストア)
TEL：06-6625-2386
・近鉄百貨店 上本町店(喫茶)
住所：大阪府大阪市天王寺区上本町6-1-43 2F
TEL：06-6772-1670
・阪急百貨店 千里阪急(喫茶)
住所：大阪府豊中市新千里東町1-5-1 4F
TEL：06-6832-1776
・高島屋大阪店 東館地階洋菓子売場(ストア)
住所：大阪府大阪市中央区難波5-1-5
TEL：06-6649-1561

※一部店舗は臨時休業・営業時間短縮の場合あり。事前確認を推奨。

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

関連キーワードあべのハルカス近鉄本店近鉄百貨店

関連記事

スポンサードリンク

お菓子・スイーツの最新ニュース

RSS

» お菓子・スイーツの最新ニュースをもっと見る