プロパティDBK　年初来安値、第1四半期大幅減益決算をネガティブ視／新興市場スナップショット

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年初来安値。22年3月期第1四半期（21年4-6月）の営業利益を前年同期比51.3％減の0.52億円と発表している。クラウドサービスで月額利用料が増加したものの、ソリューションサービスの一部案件で新型コロナウイルス感染拡大の影響が長期化し、受注時期が遅れたことから減益となった。通期予想は前期比5.7％増の5.33億円で据え置いた。進捗率は9.8％にとどまっている。《TY》