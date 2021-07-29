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メディアL 急落、第1四半期営業赤字拡大をネガティブ視／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:00JST <6659> メディアL 414 -27
急落。22年3月期第1四半期（21年4-6月）の営業損益を2.73億円の赤字（前年同期実績は2.26億円の赤字）と発表している。売上高はアジア市場が牽引して前年同期比34.6％増の4.84億円に伸びた。ただ、研究開発費を増額したことなどから販管費が13.2％増の4.84億円に膨らみ、営業損益は前年同期に比べ赤字幅が拡大した。通期予想は1.45億円の黒字（前期実績は2.38億円の赤字）で据え置いた。《TY》
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