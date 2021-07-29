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ＳＥ Ｈ＆Ｉ ストップ高、第1四半期大幅増益で上半期計画を超過／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:36JST <9478> ＳＥ Ｈ＆Ｉ 239 +50
ストップ高。22年3月期第1四半期（21年4-6月）の営業利益を前年同期比3.0倍の4.80億円と発表している。出版事業で既刊書籍販売やWebメディア、イベント、電子書籍が好調に推移した。教育・人材事業や投資運用事業なども順調に伸び、大幅増益に貢献した。通期予想は前期比21.1％減の7.30億円で据え置いた。ただ、進捗率は65.8％に達しており、上方修正が期待できるとの期待感から買いが膨らんでいるようだ。《TY》
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