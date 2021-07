サンリオのミュージカル『フロム ハローキティ』ミラクルギフトパレード特別版上演など、東京・豊洲で

サンリオの人気キャラクターが登場するアトラクション型ミュージカル、サンリオ カワイイ(Sanrio Kawaii) ミュージカル『フロム ハローキティ(From Hello Kitty)』が、“360°回転劇場”IHIステージアラウンド東京にて公演される。

なお、2021年7月26日(月)から8月22日(日)まで開催予定だった前期公演は中止が決定した。2021年8月24日(火)からの後期公演は予定通り実施される見込み。なお、チケットは払い戻し対応となる。

■サンリオの人気キャラ集結!60年の歴史を紐解くミュージカル

サンリオ カワイイ ミュージカル『フロム ハローキティ』は、サンリオ創業60年の歴史を紐解くパートをはじめ、人気キャラクターによる歌とダンスのキャラクターレビューなど、見どころ盛りだくさんのミュージカルプログラム。客席が360°回転するアジア初の劇場「IHIステージアラウンド東京」の構成を活かし、ダイナミックなエンターテインメントを交えながら、これまで明かされることのなかったサンリオの歴史や思いを、本公演で初めてミュージカル化する。

■“360°回転劇場”でメリーゴーランドに乗っているかのような気分に

来場者は、会場に入った瞬間から、まるで“メリーゴーラウンド”に乗っているかのような気分へと誘われる。劇場の中心に1300人以上の観客を乗せて360°回転する円形客席、それをぐるりと取り囲むようにステージと巨大なスクリーンが設置された壮大な劇場システムなので、より臨場感あるサンリオの“カワイイ”世界を体感することができる。

■サンリオピューロランドの人気ショー「ミラクルギフトパレード」特別版上演

プログラムの中でも注目は、「ミラクルギフトパレード(Miracle Gift Parade)」特別版の上演だ。「ミラクルギフトパレード」は、サンリオピューロランド25周年を記念したピューロランド最大のショーだ。それがパワーアップして本公演にやってくる。

ハローキティ、ディアダニエル、シナモロール、ポムポムプリン、マイメロディ、リトルツインスターズ(キキ&ララ)といった、2021年サンリオキャラクター大賞の上位を占める人気キャラクターも揃い、きらびやかなダンサーたちと共にダンスナンバーやアクロバットナンバーで会場を盛り上げる。

■ハローキティと仲間たちが生まれたストーリーを公開

また、冒頭の『フロム ハローキティ』と題されたパートでは、日本を代表する“Kawaiiキャラクター”ハローキティと仲間たちが生まれてきたストーリーを、サンリオ創業時のエピソードを交えながら、愛・友情・平和などをテーマに展開。サンリオが掲げる「世界を1つに、みんな“nakayoku”」というメッセージを、ハローキティを通して伝えるとともに60年間の歩みを振り返る。

■高崎翔太、後藤大、宮城紘大らが出演

様々な舞台で活躍する俳優の高崎翔太、後藤大、宮城紘大ら計9名がトリプルキャスト、ダブルキャストとして出演。また、アートディレクションとして増田セバスチャン、音楽プロデューサーとしてヒャダインらが参加し、ミュージカル『テニスの王子様』シリーズを大ヒットさせた他、ブロードウェイミュージカルも多く手がけている上島雪夫が作品全体を演出する。

なお、劇場では、毎日日替わりで人気キャラクターと一緒に写真が撮影できる「グリーティング」も人数限定で実施される。

【詳細】

Sanrio Kawaii ミュージカル『From Hello Kitty』

会期:2021年8月24日(火)~9月26日(日)

※前期公演は中止が決定。7月26日(月)~8月22日(日)の公演についてのチケットは払い戻し対応。

後期公演:8月24日(火)~9月26日(日)

※月曜日休演(祝日の場合:火曜日休演)

会場: IHIステージアラウンド東京

住所:東京都江東区豊洲6-4-25

出演:ハローキティ、ディアダニエル、シナモロール、ポムポムプリン、マイメロディ、リトルツインスターズ(キキ&ララ)

高崎翔太/後藤大/宮城紘大(トリプルキャスト) 橋本汰斗/皆木一舞(ダブルキャスト)

岩城直弥/田鶴翔吾(ダブルキャスト) 佐野真⽩/松井遥己(ダブルキャスト) 他

■チケット情報

観劇チケット(全席指定):プレミアム席 9,800円 ※前列4列以内+オリジナルグッズ付、一般席 5,800円

※3歳未満入場不可

※チケットは1人1枚必要

グリーティング券:グリーティング券 1,800円

※グリーティング券のみでの入場は不可。観劇チケットを購入の上購入。

※前売料金。

※チケットは、前期公演・後期公演にて期間を分けて販売。

販売期間:

<前期公演>先行販売:6月14日(月)19;00~、一般販売:7月4日(日)

<後期公演>7月23日(金)よりチケット発売中。

※前期公演のチケット払い戻しについては公式HPを確認。

IHI Stage Around Tokyo is produced by TBS Television, Inc., Imagine Nation B.V., and The John Gore Organization Inc.