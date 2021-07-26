関連記事
【M&A速報：2021/07/26（1）】英国で日本食品の輸入販売のジャパン・フード・エクスプレス、JA全農と資本提携
*12:31JST 【M&A速報：2021/07/26（1）】英国で日本食品の輸入販売のジャパン・フード・エクスプレス、JA全農と資本提携
■英国で日本食品の輸入販売を手掛けるジャパン・フード・エクスプレス、JA全農と資本提携
■沖縄ツーリスト子会社のOTS MICE MANAGEMENT、琉球放送を割当先として第三者割当増資を実施
■サイネックス<2376>、歯科医療機械器具・歯科材料販売のマルヤマ歯科商店を買収
■INCLUSIVE<7078>子会社Newsletter Asia、田端大学校のオンラインサロン「田端大学」・デジタルコンテンツ配信サービス事業を譲り受け
■INCJ、2020年度の投資活動を発表
■観光遺産産業化ファンド、地域商社事業の「世界と平泉」に出資
■十六銀行<8356>子会社のNOBUNAGAキャピタルビレッジ、クラウドファクタリング事業のOLTAに出資
■二輪車輸入販売のシルバーバック、エンデュランスからタイ車両関連事業を譲り受け
■アステナHD<8095>子会社のイワキ、スカイネットから薬事サポート事業・自社開発事業・輸入製販事業を譲り受け
■油脂製造・加工の太田油脂、子会社のJOYアグリスを吸収合併
■企業・法人福利厚生サービスのリエイ、中国・現地合弁法人の江蘇英瑞礼愛健康養老の全株式を現地介護会社に譲渡
■医療法人桂名会、NTT西日本からNTT西日本東海病院事業を譲り受け
■アフラック・イノベーション・パートナーズ、手術支援ロボット開発のリバーフィールドに出資
■ホログラム配信サービス提供のHolotch、シードラウンドで資金調達を実施
■対人援助に特化した業務支援ツール「ソラハルClientFirst」開発のソラハル、エンジェルラウンドで資金調達を実施
■米Salesforce、米Slackの買収完了
■M&Aプラットフォーム「JPMergers」開発のDecillion Capital、シードラウンドで総額1.3億円の資金調達を実施
■TDK<6762>香港子会社で二次電池のパック事業展開のNVT HK、同業の中国SZ Desayとの業務提携及び合弁会社設立を中止
■カカクコム<2371>、旅行のクチコミ・比較サイト運営子会社のフォートラベルを吸収合併
■and factory<7035>、宿泊施設向け IoT ソリューションサービス「innto」「tabii」事業をアルメックスなどに譲渡
■ピクセルカンパニーズ<2743>、統合型リゾート開発会社TTLリゾーツとの資本業務提携を解消
■ピクセルカンパニーズ<2743>、TKコーポレーションを割当先として約12億円の新株予約権を発行
■くら寿司<2695>米子会社Kura Sushi USA、約59.51億円の増資を実施
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅続伸、ファーストリテと東エレクの2銘柄で約54円押し上げ 7/26 12:30
- ＪＭＤＣ 戻り高値更新で2月16日の高値6250円が射程に 7/26 12:18
- ゼットが急伸、五輪ソフトボール「日本1ー0米国」でリードなど買い材料の見方 7/26 11:48
- JFEホールディングスが出直る、NY最高値や財務改善報道など材料視 7/26 11:14
- 良品計画 大幅続伸、中期計画の数値目標などを期待材料視 7/26 11:09