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[ドル・円通貨オプション]小動き、日本連休入りで
記事提供元：フィスコ
*04:35JST [ドル・円通貨オプション]小動き、日本連休入りで
ドル・円オプション市場は小動き。日本の連休入りを受けた短期物のオプション売りは一服した。
リスクリバーサルも動意乏しく、調整に終始した。
■変動率
・1カ月物5.36％⇒5.38％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.66％⇒5.67％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.88％⇒5.88％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.21％⇒6.21％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.49％⇒＋0.46％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.60％⇒＋0.61％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.69％⇒+0.68％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.80％⇒+0.81％（08年10/27=+10.71％）《KY》
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