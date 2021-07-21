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【M&A速報：2021/07/21（1）】AIを活用した教育プロダクト提供のatama plus、約51億円を資金調達_

2021年7月21日 12:10

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記事提供元：フィスコ


*12:10JST 【M&A速報：2021/07/21（1）】AIを活用した教育プロダクト提供のatama plus、約51億円を資金調達_
■AIを活用した教育プロダクト提供のatama plus、シリーズBで約51億円の資金調達を実施

■医療・福祉分野向け人材紹介・派遣サービス大手トライトグループ、大分発HRテック企業ハブアンドコー(HAB&Co.)を買収

■東京都・埼玉県を中心とする不動産会社・ハウスメーカーのマイタウン、3DCGインテリアパース制作のカラーアンドデコに出資

■デジタル教材プラットフォーム「リブリー」提供のLibry、凸版印刷<7911>などから資金調達を実施

■アスリード・キャピタル、富士興産<5009>へのTOB買付期間を8月5日まで延長

■フリージア・マクロス<6343>、日邦産業<9913>へのTOB買付期間を8月5日まで延長

■オーダーメイドインソール「ホコウ(HOCOH)」提供のジャパンヘルスケア、アシックス・ベンチャーズなどから資金調達を実施

■事業者向け卸仕入れマーケットプレイス「orosy」開発のスペースエンジン、総額1.8億円の資金調達を実施

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》

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