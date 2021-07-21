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7/21の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:38JST 7/21
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（34511.99、+549.95）
・ナスダック総合指数は上昇（14498.88、+223.89）
・シカゴ日経先物は上昇（27730、大阪比+320）
・1ドル109円80-90銭
・SOX指数は上昇（3190.95、+43.44）
・VIX指数は低下（19.73、-2.77）
・米原油先物は上昇（67.20、+0.85）
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（27388.16、-264.58）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の感染拡大
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・貿易収支（6月）
・日銀金融政策決定会合議事要旨（6月17、18日分）
・雨宮日銀副総裁が記者会見
・国債買いオペ
・スーパーマーケット売上高（6月）
・訪日外国人客数（6月）
・森田日本証券業協会会長が定例記者会見
・工作機械受注（6月）
・ランドネットが新規上場
・日本電産<6594>など決算発表
・キャシーウッド氏らが参加するビットコイン関連イベント「The B Word」
・インド、パキスタン、トルコは休場《ST》
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