

*08:38JST 7/21

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（34511.99、+549.95）

・ナスダック総合指数は上昇（14498.88、+223.89）

・シカゴ日経先物は上昇（27730、大阪比+320）

・1ドル109円80-90銭

・SOX指数は上昇（3190.95、+43.44）

・VIX指数は低下（19.73、-2.77）

・米原油先物は上昇（67.20、+0.85）

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（27388.16、-264.58）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の感染拡大

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・貿易収支（6月）

・日銀金融政策決定会合議事要旨（6月17、18日分）

・雨宮日銀副総裁が記者会見

・国債買いオペ

・スーパーマーケット売上高（6月）

・訪日外国人客数（6月）

・森田日本証券業協会会長が定例記者会見

・工作機械受注（6月）

・ランドネットが新規上場

・日本電産<6594>など決算発表

・キャシーウッド氏らが参加するビットコイン関連イベント「The B Word」

・インド、パキスタン、トルコは休場《ST》