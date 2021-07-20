NexTone　大幅に反発、22年3月期第1四半期末の著作権管理楽曲数1万4950曲増、取扱原盤数も拡大／新興市場スナップショット



*10:39JST <7094> NexTone 4200 +40

大幅に反発。22年3月期第1四半期末（21年6月30日）現在の著作権管理楽曲数について、前年同期末比1万4950曲増の23万6999曲になったと発表している。新譜の楽曲数は前年同期比3010曲増の1万5685曲で、話題となった楽曲の契約も順調に拡大しているという。また、デジタルコンテンツディストリビューション業務の取扱原盤数は前年同期末比2万8871原盤増の80万7552原盤となった。管理楽曲数や取扱原盤の伸びが好感され、買いが集まっているようだ。《FA》