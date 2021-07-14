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Googleが決済サービスpringを買収 主要株主3社から
記事提供元：スラド
先日、未確定情報として出ていたGoogleのpring買収だが、7月13日に主要株主であるメタップス、ミロク情報サービス、ニチガス3社が所有株式すべてをGoogleに売却すると発表した。3社はpringの株式を合計86.6％保有していたという。売却額はメタップスが50億円、ミロク情報サービスが15億円、ニチガスが12億円。譲渡手続きは7月下旬から8月下旬に行われる予定。これによりGoogleはスマートフォン決済を利用した国内の送金・決済事業に参入する見込みだと報じられている（メタップスリリース[PDF]、ミロク情報サービスリリース[PDF]、ニチガスリリース[PDF]、 ITmedia、CNET、FNNプライムオンライン、日経新聞）。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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