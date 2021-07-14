関連記事
7/14の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:29JST 7/14
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（28718.24、+149.22）
・1ドル110円60-70銭
・米原油先物は上昇（75.25、+1.15）
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・NYダウは下落（34888.79、-107.39）
・ナスダック総合指数は下落（14677.65、-55.59）
・シカゴ日経先物は下落（28550、大阪比-100）
・SOX指数は下落（3300.81、-18.19）
・VIX指数は上昇（17.12、+0.95）
・米長期金利は上昇
・米国の早期利上げ懸念
・コロナ変異種の相次ぐ出現
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・鉱工業生産確報値（5月）
・設備稼働率（5月）
・国債買いオペ
・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・ユーロ圏鉱工業生産指数（5月）
・米生産者物価コア指数（6月）
・カナダ銀行（中央銀行）が政策金利発表
・米MBA住宅ローン申請指数
・米パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が半期に1度の議会証言（下院金融委員
会）
・米地区連銀経済報告（ベージュブック）公表《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 今日の注目スケジュール：英消費者物価コア指数、米生産者物価コア指数、米地区連銀経済報告(ベージュブック)公表など 7/14 06:30
- 7/13の強弱材料 7/13 08:17
- 今日の注目スケジュール：米消費者物価コア指数、中貿易収支、国際エネルギー機関(IEA)月報など 7/13 06:30
- 7/12の強弱材料 7/12 08:30
- 今日の注目スケジュール：工作機械受注、東京都で4回目の緊急事態宣言発令、欧ユーロ圏財務相会合など 7/12 06:30