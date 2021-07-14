

*08:29JST 7/14

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28718.24、+149.22）

・1ドル110円60-70銭

・米原油先物は上昇（75.25、+1.15）

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・NYダウは下落（34888.79、-107.39）

・ナスダック総合指数は下落（14677.65、-55.59）

・シカゴ日経先物は下落（28550、大阪比-100）

・SOX指数は下落（3300.81、-18.19）

・VIX指数は上昇（17.12、+0.95）

・米長期金利は上昇

・米国の早期利上げ懸念

・コロナ変異種の相次ぐ出現

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・鉱工業生産確報値（5月）

・設備稼働率（5月）

・国債買いオペ

・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・ユーロ圏鉱工業生産指数（5月）

・米生産者物価コア指数（6月）

・カナダ銀行（中央銀行）が政策金利発表

・米MBA住宅ローン申請指数

・米パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が半期に1度の議会証言（下院金融委員

会）

・米地区連銀経済報告（ベージュブック）公表《ST》