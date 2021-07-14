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7/14の強弱材料

2021年7月14日 08:29

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記事提供元：フィスコ


*08:29JST 7/14
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（28718.24、+149.22）
・1ドル110円60-70銭
・米原油先物は上昇（75.25、+1.15）
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料
・NYダウは下落（34888.79、-107.39）
・ナスダック総合指数は下落（14677.65、-55.59）
・シカゴ日経先物は下落（28550、大阪比-100）
・SOX指数は下落（3300.81、-18.19）
・VIX指数は上昇（17.12、+0.95）
・米長期金利は上昇
・米国の早期利上げ懸念
・コロナ変異種の相次ぐ出現
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項
・鉱工業生産確報値（5月）
・設備稼働率（5月）
・国債買いオペ
・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・ユーロ圏鉱工業生産指数（5月）
・米生産者物価コア指数（6月）
・カナダ銀行（中央銀行）が政策金利発表
・米MBA住宅ローン申請指数
・米パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が半期に1度の議会証言（下院金融委員
会）
・米地区連銀経済報告（ベージュブック）公表《ST》

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