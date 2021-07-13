

*16:05JST 大阪金概況：上昇、円安・ドル高で割安感意識

大阪取引所金標準先物 22年6月限・日中取引終値：6420円（前日日中取引終値↑45円）

・推移レンジ：高値6430円-安値6405円

13日の大阪取引所金標準先物（期先：22年6月限）は上昇した。外為市場で一時1ドル=110円40銭台と、昨日15時頃に比べ20-30銭ほど円安・ドル高に振れたことから、円建てで取引される金先物の割安感が意識され、金先物は買いが先行した。また、世界各地で新型コロナウイルス変異株の感染が拡大しており、安全資産とされる金に資金が向かいやすく、今日の金先物は買い優勢の展開となった。《FA》