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クリエイトＳＤＨ 急伸、今期の増益・増配計画をポジティブ視
記事提供元：フィスコ
*12:49JST クリエイトＳＤＨ---急伸、今期の増益・増配計画をポジティブ視
クリエイトＳＤＨ<3148>は急伸。前日に21年5月期の決算を発表、営業利益は186億円で前期比4.7％増益となり、従来予想の179億円を上回った。年間配当金も従来計画42円から44円に引き上げている。22年5月期は営業益194億円で同4.0％増益、年間配当金は46円を計画。ドラッグストア各社はこれまで、比較的さえない決算が目立っていたため、増益・増配計画を評価する動きが優勢になっているもよう。《YN》
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