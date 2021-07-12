

*06:30JST 米国株式市場は反発、景気回復の頭打ち懸念が後退（9日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（9日）

SEP21

Ｏ 27745（ドル建て）

Ｈ 28575

Ｌ 27415

Ｃ 28560 大証比+350（イブニング比+50）

Vol 8294



SEP21

Ｏ 27720（円建て）

Ｈ 28555

Ｌ 27390

Ｃ 28535 大証比+325（イブニング比+25）

Vol 51754

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（9日）

エーザイ<4523>が冴えない他は、トヨタ<7203>、ソニーG<6758>、ファナック<6954>、

ソフトバンクG<9984>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、富士通<6702>、富士フ

イルム<4901>、ブリヂストン<5108>、資生堂<4911>、コマツ<6301>、オムロン<6645>、

ＴＤＫ<6762>など、対東証比較（1ドル110.14円換算）で全般堅調。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 177.79 3.56 9791 141

6758 （SONY） ソニーG 102.04 2.70 11239 184

6954 （FANUY） ファナック 24.13 0.38 26577 747

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 34.11 0.93 7514 187

9432 （NTTYY） NTT 26.32 0.60 2899 49.5

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 74.09 2.16 81603 1923

7974 （NTDOY） 任天堂 72.69 1.44 64049 759

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 5.48 0.21 604 17.2

7267 （HMC） ホンダ 32.04 0.66 3529 81

6902 （DNZOY） デンソー 34.28 1.24 7551 154

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 137.28 1.59 15120 275

8316 （SMFG） 三井住友 6.89 0.22 3794 78

8001 （ITOCY） 伊藤忠 58.99 1.80 3249 65

6702 （FJTSY） 富士通 38.93 1.30 21439 359

8031 （MITSY） 三井物 466.48 13.35 2569 49.5

4901 （FUJIY） 富士フイルム 75.48 1.76 8313 131

8411 （MFG） みずほＦＧ 2.88 0.09 1586 26

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 47.09 1.54 5186 108

5108 （BRDCY） ブリヂストン 22.94 0.58 5053 97

7751 （CAJ） キヤノン 22.88 0.57 2520 43

4523 （ESALY） エーザイ 95.15 -1.10 10480 -215

4911 （SSDOY） 資生堂 73.11 1.71 8052 142

6503 （MIELY） 三菱電 26.86 0.71 1479 32

7733 （OCPNY） オリンパス 20.35 0.69 2241 41

6301 （KMTUY） コマツ 24.45 0.80 2693 71

8267 （AONNY） イオン 26.80 -0.69 2952 33

8802 （MITEY） 菱地所 16.15 0.51 1779 27

7201 （NSANY） 日産自 10.74 0.44 591 14.9

8591 （IX） オリックス 86.75 4.38 1911 50.5

6723 （RNECY） ルネサス 5.51 0.25 1214 23

1925 （DWAHY） 大和ハウス 30.75 0.50 3387 75

9735 （SOMLY） セコム 19.19 0.43 8454 119

2503 （KNBWY） キリン 19.26 0.28 2121 37

6645 （OMRNY） オムロン 83.58 2.78 9206 236

8053 （SSUMY） 住友商 13.64 0.40 1502 33

8604 （NMR） 野村ＨＤ 5.05 0.17 556 13.7

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 123.01 3.34 13548 278

8002 （MARUY） 丸紅 87.87 3.66 968 21.7

7270 （FUJHY） SUBARU 9.86 0.22 2172 43

3407 （AHKSY） 旭化成 21.74 0.91 1197 27

2802 （AJINY） 味の素 25.59 -0.30 2818 18

1928 （SKHSY） 積水ハウス 20.49 0.40 2257 38.5

6586 （MKTAY） マキタ 49.70 0.40 5474 124

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 5.08 0.13 2795 52

8309 （SUTNY） 三井トラスト 3.24 0.06 3569 63

6988 （NDEKY） 日東電 37.17 0.99 8188 178

3402 （TRYIY） 東レ 13.05 0.35 719 13.3

7202 （ISUZY） いすゞ 13.64 0.64 1502 45

6753 （SHCAY） シャープ 4.01 0.02 1767 14

5201 （ASGLY） ＡＧＣ 8.38 0.29 4615 65

（時価総額上位50位、1ドル110.14円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（9日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7012 （KWHIY） 川重 8.68 2390 78 3.37

7202 （ISUZY） いすゞ 13.64 1502 45 3.09

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 5.48 604 17.2 2.93

6954 （FANUY） ファナック 24.13 26577 747 2.89

6976 （TYOYY） 太陽電 200.00 5507 147 2.74

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（9日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

5486 （HMTLY） 日立金 183.74 2024 -104 -4.89

3401 （TINLY） 帝人 14.21 1565 -68 -4.16

4523 （ESALY） エーザイ 95.15 10480 -215 -2.01

1801 （TISCY） 大成建 8.22 3624 -61 -1.66

6471 （NPSKY） 日精工 16.12 888 -11 -1.22



「米国株式市場概況」（9日）

ＮＹＤＯＷ

終値：34870.16 前日比：448.23

始値：34457.51 高値：34893.72 安値：34457.51

年初来高値：35091.56 年初来安値：29856.30

前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ

終値：14701.92 前日比：142.13

始値：14578.43 高値：14710.20 安値：14552.26

年初来高値：14755.33 年初来安値：12397.05

前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００

終値：4369.55 前日比：48.73

始値：4329.38 高値：4371.60 安値：4329.38

年初来高値：4371.60 年初来安値：3662.71

前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 1.989％ 米10年国債 1.36％



米国株式市場は反発。ダウ平均は448.23ドル高の34870.16ドル、ナスダックは142.13ポ

イント高の14701.92で取引を終了した。長期金利の上昇を受けて、景気回復への懸念が

後退し、寄り付き後、上昇。終日堅調に推移し、主要株式指数は史上最高値を更新し、

引けた。セクター別では、銀行や各種金融、保険の上昇が目立った。

銀行のJPモルガン（JPM）やバンク・オブ・アメリカ（BAC）、金融のゴールドマンサッ

クス（GS）は、長期金利が再び上昇に転じたため、業績回復期待が再燃し、上昇。ホー

ルセールのコストコ（COST）は6月の既存店売り上げが好調で、さらに、アナリストに

よる目標株価引き上げを受けて、買われた。携帯端末のアップル（AAPL）は、ナショナ

ル・フットボール・リーグ（NFL）サンデーの放映権を購入する意向があるとの報道で

期待感が広がり、上昇。一方、医薬品メーカー、バイオジェン（BIIB）は、エーザイと

共同開発の認知症薬を巡り、米食品医薬品局（FDA）が承認前の局内対応を調査すると

発表し、大きく売られた。

バイデン大統領は国内産業全般で競争を促す包括的な大統領令に署名した。テクノロジ

ー企業や薬価、輸送コストなどの監視を強化するよう当局に求める。



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