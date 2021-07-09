

*00:28JST NY外為：ドル・円下げ止まる、米株も下げ一服

NY外為市場でドル・円は株式相場動向に連れ109円53銭まで下落し、11日来の安値を更新後、下げ止まり109円77銭まで戻した。一目均衡表の雲の上限109円39銭や100日移動平均水準の109円14銭がサポート。ユーロ・円は129円73銭から130円17銭の狭いレンジで上下に振れた。

一時536ドル近く下げたダウ平均株価は下げ幅を縮小し316ドル安で推移した。《KY》