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大黒天物産 急落、今期の営業減益転換見通しをマイナス視
記事提供元：フィスコ
*14:17JST 大黒天物産---急落、今期の営業減益転換見通しをマイナス視
大黒天物産<2791>は急落。前日に21年5月期決算を発表、営業利益は86億円で前期比44.9％増益となり、従来予想の74.5億円を大きく上回る着地になった。期末配当金も27円から29円に引き上げている。一方、22年5月期は79億円で同8.1％減と減益に転じる見通しとしている。外食手控えや飲食業界時短要請などで家庭内消費が盛り上がった反動なども想定しているもよう。目先の業績ピークアウト意識が強まる形に。《YN》
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