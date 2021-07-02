

*16:59JST 【M&A速報：2021/07/02（2）】AGC<5201>、米Novartis社から米国の遺伝子治療薬工場を買収

■AGC<5201>の米子会社AGC Biologics社、米Novartis社から米国コロラド州の遺伝子治療薬工場を買収

■Kaizen Platform<4170>、アドバンテッジアドバイザーズ成長支援投資事業有限責任組合に出資

■きらぼしキャピタル東京Sparkle投資事業有限責任組合、東北新社<2329>に出資

■PFU ITサービス、PFU北海道とPFU東日本を吸収合併

■アクセンチュア、子会社でデジタルマーケティング事業展開のIMJを吸収合併

■地方創生新潟1号ファンド、分散型台帳技術「Orb DLT」開発のOrbに出資

■九州産交グループのKASSE JAPAN、九州産交ツーリズムから地方創生事業を譲り受け

■もりおかSDGs投資事業有限責任組合、フードトラック事業等のコレクカフェとSNSによる地域創生コンサル等のURBAN GLOCAL JAPANに出資

■江夏商事グループ、センターフーズと丸園冷蔵から食肉製品製造・加工事業を譲り受け

■ゲームコンテンツ企画のスパイク・チュンソフト、ゲーム開発のマイクロビジョンから開発受託事業を譲り受け

■東北大学ベンチャーパートナーズ、バイオ製品開発ベンチャーのレボルカに出資

■ポピンズHD<7358>、子会社ポピンズの在宅サービス事業と教育研修・調査・コンサル事業をそれぞれ新会社に承継

■NTTスマートコネクト、NTTメディアサプライからマルチアングルVRサービス「REALIVE360」を譲り受け

■包装用、運搬用の木・合成樹脂箱等製造のアクト石原、総合包装メーカーの鬼怒パッケージを買収

■医療法人社団博洋会、事業再建中の藤井病院に係る事業を医療法人社団竜山会に譲渡

■フェムトパートナーズ、「フェムトグロース・スリー投資事業有限責任組合」の募集完了 総額111億円

■SPK<7466>、自動車内外装クリーニング等関連事業のカービューティープロを買収

■日本工営<1954>の英子会社BDP社、英国の建築設計会社Pattern Design社を買収

■ベーシック・キャピタル・マネジメント、製菓・製パン機械開発のマスダックの株式取得

■丸紅<8002>、産業用コネクタ等の電子部品を取り扱う専門商社ソルトンを買収

■あいおいニッセイ同和損害保険、自動運転車両・一人乗り自動運転ロボット等開発のZMPに資本業務提携

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》