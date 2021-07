*13:50JST USEN-NEXT HOLDINGS---クラウド型「AIコンシェルジュ for サーモグラフィ」を順次提供開始

USEN-NEXT HOLDINGS<9418>は1日、グループ会社のTACTがクラウド型「AIコンシェルジュ for サーモグラフィ」の提供を開始したことを発表した。

「AIコンシェルジュ for サーモグラフィ」はTACTの新型コロナウイルス感染拡大への対策ソリューションで、NTT西日本が販売取次パートナーとなり提供を開始する。

同サービスでは、検温記録をウェブ上から閲覧できるクラウド連携機能を新たに追加し、複数拠点のデータ集約など検温に付随する業務効率化に貢献する。

これまではスタンドアローンで稼働させ、ローカル環境下において検温を行うことを前提としてきたが、サーモグラフィの全国的な普及に伴い、検温結果の一括管理など業務の効率化に関する需要が増えてきたことを受け、同サービスの開発に至ったとしている。《ST》