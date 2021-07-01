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暗号資産（仮想通貨）のイベントスケジュール：7月1日更新【フィスコ・ビットコインニュース】

2021年7月1日 13:43

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記事提供元：フィスコ


*13:43JST 暗号資産（仮想通貨）のイベントスケジュール：7月1日更新【フィスコ・ビットコインニュース】
7月：イーサリアム・ロンドンハードフォーク

7月：イーサリアムクラシック・Magneto ハードフォーク

7月8-7月9日：Blockchain and Internet of Things Conference 2021（開催地：ベトナム）

7月13日：Bakktのビットコイン・オプションSQ（日本時間７月14日）

7月15日：Bakktのビットコイン先物SQ（日本時間７月16日）

7月19日：World Forum of Ethereum Scaling & Upgrading 2021（開催地：中国）

7月20日-7月21日：Mining Disrupt 2021（開催地：アメリカ）

7月20-7月22日：Ethereum Community Conference 4 EthCC（開催地：フランス）

7月30日：CMEのビットコイン・オプション、ビットコイン先物SQ（日本時間7月31日午前1時）

7月30-8月2日：Mallorca Blockchain Days（開催地：スペイン）

8月11日：Futurist Conference 2021（開催地：カナダ）《TY》

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