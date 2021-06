アトラＧ　急伸、One Third Residenceの子会社化検討を発表

*12:58JST アトラG---急伸、One Third Residenceの子会社化検討を発表

アトラG<6029>は急伸。One Third Residenceとの間でFitness Mirrorに関する事業を共同運営する合弁会社設立を検討してきたが、合弁会社設立ではなく、同社が One Third Residenceを完全子会社化する方向で交渉を進めることになったと発表している。Fitness Mirrorとはミラー型のオンライントレーニング用デバイスで、子会社化による事業展開のスピードアップも期待され、フィットネス事業の早期拡大を期待する動きが優勢に。《YN》