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【M&A速報：2021/06/28（2）】UUUM<3990>、ライブ配信等のライバーと資本業務提携
記事提供元：フィスコ
*16:25JST 【M&A速報：2021/06/28（2）】UUUM<3990>、ライブ配信等のライバーと資本業務提携
■UUUM<3990>、ライブ配信・インフルエンサーマーケティング等のライバーと資本業務提携
■ドローン事業のエアーズ、ACSL(旧自律制御システム研究所)<6232>などから資金調達を実施
■ZUU<4387>、新興国向けマイクロファイナンス事業のファルスと資本業務提携
■CIJ<4826>、制御系・通信系ソフトウェア開発のa-LINKを買収
■日本コンピュータ・ダイナミクス<4783>、子会社でアジア諸国からの人材を斡旋するEast Ambitionの全株式を同社社長に譲渡
■フリージア・マクロス<6343>、日邦産業<9913>へのTOB買付期間を7月12日まで延長
■東京ガス<9531>、IoT技術を活用したEV充電サービス「WeCharge」提供のユビ電と同充電サービス事業で資本業務提携
■webメディア運営等のDAU、スキルシェアプラットフォーム「シェアマ」事業を譲り受け
■三十三FG<7322>傘下の三十三銀行、名南経営キャピタルと10.1億円の「33事業承継ファンド」を組成 鋼材卸売業の須藤に出資
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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