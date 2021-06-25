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6/25の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:17JST 6/25
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（28875.23、+0.34）
・NYダウは上昇（34196.82、+322.58）
・ナスダック総合指数は上昇（14369.71、+97.98）
・シカゴ日経先物は上昇（28980、大阪比+180）
・SOX指数は上昇（3253.80、+56.58）
・VIX指数は低下（15.97、-0.35）
・米原油先物は上昇（73.30、+0.22）
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・1ドル110円80-90銭
・米長期金利は上昇
・米国の早期利上げ懸念
・コロナ変異種の相次ぐ出現
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・東京都区部消費者物価指数（CPI）（6月）
・資金循環統計速報（1-3月、日銀）
・国勢調査人口速報（2020年）
・東芝<6502>が株主総会
・日本電解、ステムセル研究所が新規上場
・ユーロ圏マネーサプライ（5月）
・米個人所得（5月）
・米個人消費支出（5月）
・米個人消費支出（PCE）価格コア指数（5月）
・米ミシガン大学消費者態度指数確報値（6月）《ST》
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