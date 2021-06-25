

*08:17JST 6/25

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28875.23、+0.34）

・NYダウは上昇（34196.82、+322.58）

・ナスダック総合指数は上昇（14369.71、+97.98）

・シカゴ日経先物は上昇（28980、大阪比+180）

・SOX指数は上昇（3253.80、+56.58）

・VIX指数は低下（15.97、-0.35）

・米原油先物は上昇（73.30、+0.22）

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・1ドル110円80-90銭

・米長期金利は上昇

・米国の早期利上げ懸念

・コロナ変異種の相次ぐ出現

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・東京都区部消費者物価指数（CPI）（6月）

・資金循環統計速報（1-3月、日銀）

・国勢調査人口速報（2020年）

・東芝<6502>が株主総会

・日本電解、ステムセル研究所が新規上場

・ユーロ圏マネーサプライ（5月）

・米個人所得（5月）

・米個人消費支出（5月）

・米個人消費支出（PCE）価格コア指数（5月）

・米ミシガン大学消費者態度指数確報値（6月）《ST》