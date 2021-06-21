ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（11時台）～ナノキャリア、タムラ製などがランクイン

2021年6月21日 11:39

印刷

記事提供元：フィスコ


*11:39JST 出来高変化率ランキング（11時台）～ナノキャリア、タムラ製などがランクイン


※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月21日　11:28　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<2468> フュートレック　　 2285500 　26400　 8557.2% 13.16%
<1482>* iシェアーズ　　　　272954 　33913　 704.87% 0.77%
<1487>* 上米債HE　　　　　34641 　4499　 669.97% 0.87%
<1346> MXS225　　　　120059 　24642.6　 387.2% -3.59%
<1320> ETF225　　　　213704 　45181.8　 372.99% -3.54%
<1356> TPXベア2　　　　1106670 　255272　 333.53% 4.92%
<1329> iS225　　　　　92783 　23401.4　 296.48% -3.59%
<6194> アトラエ　　　　　　805700 　208960　 285.58% -2.53%
<4571>* ナノキャリア　　　　3493300 　907440　 284.96% 1.92%
<1321> 225投信　　　　　773022 　203622.6　 279.63% -3.72%
<7578> ニチリョク　　　　　267200 　78240　 241.51% -7.91%
<2040> NYダウブル　　　　16660 　5062.4　 229.09% -3.2%
<2568> 上場NSQ　　　　　137260 　43468　 215.77% -1.26%
<6618> 大泉製　　　　　　　808200 　261000　 209.66% 1.09%
<6306> 日工　　　　　　　　243400 　80340　 202.96% -3.74%
<1369>* DIAM225　　　25075 　8506.8　 194.76% -3.56%
<1308> 上場TPX　　　　　850500 　291420　 191.85% -2.48%
<1358>* 上場2倍　　　　　　45363 　15791　 187.27% -7.21%
<2621>* IS米国債20年ヘッジ　175045 　66122.6　 164.73% 1.81%
<9517> イーレックス　　　　1117500 　428520　 160.78% 0.1%
<7921> TAKARAC　　　61700 　23700　 160.34% -2.04%
<1458> 楽天Dブル　　　　　1634403 　628242.2　 160.15% -7.24%
<7545> 西松屋チェ　　　　　1414300 　555120　 154.77% -1.69%
<6038> イード　　　　　　　39300 　15460　 154.2% -0.82%
<1330>* 上場225　　　　　121870 　49178　 147.81% -3.68%
<1457>* TPXベア　　　　　32184 　13053.4　 146.56% 2.62%
<1368> TPXDベア　　　　169139 　68755.4　 146% 5.13%
<1365>* 225ダブル　　　　86253 　35067.4　 145.96% -7.09%
<6768>* タムラ製　　　　　　20915600 　8641240　 142.04% 2.11%
<6366> 千代建　　　　　　　3319300 　1377920　 140.89% 2.72%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

» 個別株の最新ニュースをもっと見る