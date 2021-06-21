

*11:39JST 出来高変化率ランキング（11時台）～ナノキャリア、タムラ製などがランクイン



※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [6月21日 11:28 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<2468> フュートレック 2285500 26400 8557.2% 13.16%

<1482>* iシェアーズ 272954 33913 704.87% 0.77%

<1487>* 上米債HE 34641 4499 669.97% 0.87%

<1346> MXS225 120059 24642.6 387.2% -3.59%

<1320> ETF225 213704 45181.8 372.99% -3.54%

<1356> TPXベア2 1106670 255272 333.53% 4.92%

<1329> iS225 92783 23401.4 296.48% -3.59%

<6194> アトラエ 805700 208960 285.58% -2.53%

<4571>* ナノキャリア 3493300 907440 284.96% 1.92%

<1321> 225投信 773022 203622.6 279.63% -3.72%

<7578> ニチリョク 267200 78240 241.51% -7.91%

<2040> NYダウブル 16660 5062.4 229.09% -3.2%

<2568> 上場NSQ 137260 43468 215.77% -1.26%

<6618> 大泉製 808200 261000 209.66% 1.09%

<6306> 日工 243400 80340 202.96% -3.74%

<1369>* DIAM225 25075 8506.8 194.76% -3.56%

<1308> 上場TPX 850500 291420 191.85% -2.48%

<1358>* 上場2倍 45363 15791 187.27% -7.21%

<2621>* IS米国債20年ヘッジ 175045 66122.6 164.73% 1.81%

<9517> イーレックス 1117500 428520 160.78% 0.1%

<7921> TAKARAC 61700 23700 160.34% -2.04%

<1458> 楽天Dブル 1634403 628242.2 160.15% -7.24%

<7545> 西松屋チェ 1414300 555120 154.77% -1.69%

<6038> イード 39300 15460 154.2% -0.82%

<1330>* 上場225 121870 49178 147.81% -3.68%

<1457>* TPXベア 32184 13053.4 146.56% 2.62%

<1368> TPXDベア 169139 68755.4 146% 5.13%

<1365>* 225ダブル 86253 35067.4 145.96% -7.09%

<6768>* タムラ製 20915600 8641240 142.04% 2.11%

<6366> 千代建 3319300 1377920 140.89% 2.72%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》