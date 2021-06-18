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*14:54JST 出来高変化率ランキング（14時台）～大泉製、大泉製などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月18日 14:31 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<6768> タムラ製 37227600 719880 5071.36% -0.24%
<3782> DDS 2709100 194080 1295.87% -0.47%
<2461> ファンコミ 1402400 148500 844.38% 6.01%
<3151> バイタルKSK 811000 111860 625.01% 10.13%
<1488> 大和Jリート 486130 72346 571.95% -0.14%
<1328> 金連動 219850 32984 566.54% -2.34%
<4366> ダイトーケミ 237300 37180 538.25% -9.27%
<4169> M−エネチェンジ 868600 137100 533.55% -0.19%
<7039> ブリッジ 155500 27720 460.97% 8.17%
<8746> 第一商品 1101600 199700 451.63% 4.72%
<4971> メック 330500 65460 404.89% 7.29%
<6618>* 大泉製 507900 100620 404.77% 7.25%
<8011> 三陽商 360900 74560 384.04% -7.26%
<2492> インフォマート 2266800 548660 313.15% 1.49%
<1712> ダイセキソリュ 196000 50820 285.67% 3.09%
<3975> AOITYOHD 537300 140160 283.35% 0%
<1447> ITbookHD 1463700 390460 274.87% 2.75%
<4699> ウチダエスコ 22000 5980 267.89% -2.68%
<8914> エリアリンク 76900 21560 256.68% -1.56%
<3315> 日本コークス 1500500 423360 254.43% -1.9%
<4499> Speee 202000 62380 223.82% 7.25%
<6493> 日鍛バル 228400 73140 212.28% -4.35%
<6775>* TBグループ 147900 47760 209.67% -3.78%
<6480> 日トムソン 394000 129860 203.40% -3.73%
<5702> 大紀アルミ 409800 135700 201.99% 5.96%
<2621> IS米国債20年ヘッジ 109177 36412.4 199.83% 1.94%
<2162> nmsHD 416000 140260 196.59% 0.51%
<8344> 山形銀 197300 66860 195.09% -2.42%
<4825> WNIウェザー 35400 12260 188.74% -3.07%
<1541> 純プラ信 119112 42069.2 183.13% -4.58%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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