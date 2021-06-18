マーケット RSS

 

出来高変化率ランキング（14時台）～大泉製、大泉製などがランクイン

2021年6月18日 14:54

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*14:54JST 出来高変化率ランキング（14時台）～大泉製、大泉製などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [6月18日　14:31　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<6768> タムラ製　　　　　 　37227600 　719880　 5071.36% -0.24%
<3782> DDS　　　　　　 　2709100 　194080　 1295.87% -0.47%
<2461> ファンコミ　　　　 　1402400 　148500　 844.38% 6.01%
<3151> バイタルKSK　　 　811000 　111860　 625.01% 10.13%
<1488> 大和Jリート　　　 　486130 　72346　 571.95% -0.14%
<1328> 金連動　　　　　　 　219850 　32984　 566.54% -2.34%
<4366> ダイトーケミ　　　 　237300 　37180　 538.25% -9.27%
<4169> M−エネチェンジ　 　868600 　137100　 533.55% -0.19%
<7039> ブリッジ　　　　　 　155500 　27720　 460.97% 8.17%
<8746> 第一商品　　　　　 　1101600 　199700　 451.63% 4.72%
<4971> メック　　　　　　 　330500 　65460　 404.89% 7.29%
<6618>* 大泉製　　　　　　 　507900 　100620　 404.77% 7.25%
<8011> 三陽商　　　　　　 　360900 　74560　 384.04% -7.26%
<2492> インフォマート　　 　2266800 　548660　 313.15% 1.49%
<1712> ダイセキソリュ　　 　196000 　50820　 285.67% 3.09%
<3975> AOITYOHD　 　537300 　140160　 283.35% 0%
<1447> ITbookHD　 　1463700 　390460　 274.87% 2.75%
<4699> ウチダエスコ　　　 　22000 　5980　 267.89% -2.68%
<8914> エリアリンク　　　 　76900 　21560　 256.68% -1.56%
<3315> 日本コークス　　　 　1500500 　423360　 254.43% -1.9%
<4499> Speee　　　　 　202000 　62380　 223.82% 7.25%
<6493> 日鍛バル　　　　　 　228400 　73140　 212.28% -4.35%
<6775>* TBグループ　　　 　147900 　47760　 209.67% -3.78%
<6480> 日トムソン　　　　 　394000 　129860　 203.40% -3.73%
<5702> 大紀アルミ　　　　 　409800 　135700　 201.99% 5.96%
<2621> IS米国債20年ヘッジ 　109177 　36412.4　 199.83% 1.94%
<2162> nmsHD　　　　 　416000 　140260　 196.59% 0.51%
<8344> 山形銀　　　　　　 　197300 　66860　 195.09% -2.42%
<4825> WNIウェザー　　 　35400 　12260　 188.74% -3.07%
<1541> 純プラ信　　　　　 　119112 　42069.2　 183.13% -4.58%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. NY金は、再び1900ドル越えへ　サンワード貿易の陳氏（花田浩菜）
  2. 大阪金概況：大幅に下落、米長期金利やドル相場の上昇映し5月14日以来の6500円割れ
  3. 老化による腸内細菌の変化メカニズム、世界で初めて解明　北大の研究
  4. 相場展望6月17日　米金融政策の正常化（量的緩和縮小・金利上昇）への動き　米国株式は、景気後退回避の金融政策転..
  5. イオングループの都市型コンパクトSC「そよら新金岡」オープン、2号店に
  1. ルイヴィトン、日本の市松模様の商標審決で負ける
  2. NY金は、再び1900ドル越えへ　サンワード貿易の陳氏（花田浩菜）
  3. ヤマダデンキが熊本に新コンセプト1号店、九州最大級の売り場で18日オープン
  4. ソフトバンクG・孫会長の欲求不満が、晴れる日は来るか?
  5. トヨタは1万円乗せ後も一段高、18日から自社株買いを開始、9月には株式5分割
  1. ルイヴィトン、日本の市松模様の商標審決で負ける
  2. NTT西日本、フレッツ光の受付停止期間を延長
  3. 1～5月の飲食業倒産は270件、前年比減もコロナ関連が4割超　東京商工リサーチ調査
  4. ヘッドライト保護に専用クリア塗料スプレー「ブライトマンCP」　ロケットスタートが発売
  5. NY金は、再び1900ドル越えへ　サンワード貿易の陳氏（花田浩菜）

広告