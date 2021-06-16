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【M&A速報：2021/06/16（1）】凸版印刷、定額宿泊サービス「ハフ」提供のKabuK Styleと資本業務提携_

2021年6月16日 12:37

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記事提供元：フィスコ


*12:37JST 【M&A速報：2021/06/16（1）】凸版印刷、定額宿泊サービス「ハフ」提供のKabuK Styleと資本業務提携_
■凸版印刷<7911>、定額宿泊サービス「ハフ（HafH）」提供のKabuK Styleと資本業務提携

■キーテクノロジースタートアップのビットキー、32億円超の資金調達を実施　プレシリーズBラウンド1stを完了

■就職活動支援のプレシャスパートナーズ、カフェチェーン「NORTH LINK coffee & tea」展開のノースリンクと資本業務提携

■相続手続きのDXに取り組むAGE technologies、シリーズAでDGベンチャーズなどから総額2億円の資金調達を実施

■Monozukuri Ventures、家庭用プラズマエアシャワー美顔器開発の傳心堂(DENSHINDO)に出資

■廃棄素材によるクラフトジン生産や再生型蒸留所運営のエシカル・スピリッツ、1.4億円の資金調達を実施

■天馬<7958>、議決権行使助言会社のISS社による定時株主総会議案に対する賛否推奨レポートについて発表

■新規免疫医薬品開発のアイバイオズ、SBIインベストメントなどから総額7.7億円の資金調達を実施

■gumi<3903>、同社会長から自己株式を取得

■NATTY SWANKY<7674>、持株会社体制に移行　商号を「NATTY SWANKYホールディングス」に変更

■カルビー<2229>、子会社で土産・ギフト製品や業務用製品企画販売のカルナックを吸収合併

■代替肉研究開発のネクストミーツ、約10億円の資金調達を実施

■株式投資型クラウドファンディング「FUNDINNO」運営の日本クラウドキャピタル、野村HD<8604>と資本業務提携

■遠隔操作・人工知能ロボット開発のTelexistence、シリーズA2で約22億円の資金調達を実施

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》

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