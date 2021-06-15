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アートスパークホールディングスは上場来の高値を更新、5月のUI/UX新規搭載累計台数が3倍に増加

2021年6月15日 12:31

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■クリエイターサポート事業も順調に拡大

　アートスパークホールディングス<3663>(東2)は6月15日、一段と出直りを強め、取引開始から1時間ほどで3650円(185円高)まで上げ、5月26日以来の上場来高値更新となった。5月の月次動向「月次事業進捗レポート」が注目されている。

　14日付で5月の「月次事業進捗レポート」を発表。クリエイターサポート事業の「CLIP　STUDIO　PAINT」累計出荷本数は2020年1月から毎月増加して1302万台(前年同月比では71.1%増加)となり、UI/UX事業の新規搭載台数の累計は1168万台(同3.2倍)に拡大した。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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