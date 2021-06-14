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【M&A速報：2021/06/14（1）】光陽社<7946>、MBOが不成立

2021年6月14日 12:09

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記事提供元：フィスコ


*12:09JST 【M&A速報：2021/06/14（1）】光陽社<7946>、MBOが不成立
■光陽社<7946>、MBOが不成立

■国際学生寮「U Share」事業のKUROFUNE Design Holdings、総額約2億円の資金調達を実施

■YouTubeアニメ「テイコウペンギン」など配信のPlott、小学館から資金調達を実施

■富士興産<5009>、アスリード・キャピタルから新株予約権無償割当て差止めの仮処分の申立てに係る申立書を受領

■サイブリッジ合同会社、ムラキ<7477>に追加出資　出資比率13.82%に

■東芝<6502>、株主総会の公正性に関する調査報告書を受けた対応等について公表

■日本アジアグループ<3751>、子会社JAG国際エナジーと国際航業の株式売却プロセスの進捗状況及び株主還元に係る施策等を発表

■双日<2768>、バイオマスを原料とする非石油由来化学品開発のGreen Earth Instituteに出資

■青果卸の仙台中央青果卸売、宮果と合併　統合新会社名は「仙台あおば青果」

■ハイパー<3054>、エプソン販売とオフィス向け商品・サービス販売強化に向けて資本業務提携

■店舗向けソリューション提供のアローテック、ビーマップ<4316>などを割当先として第三者割当増資を実施

■GFA<8783>、不動産共同投資商品「WARASHIBE」運営のSATASとの資本業務提携を解消

■NECキャピタルソリューション<8793>、ホテル運営等のホロニックと地域活性化事業の連携で資本業務提携

■極東開発工業<7226>、ダンプトラックボデー製造のインド持ち分法適用子会社ミトラ極東社の株式を現地合弁パートナーに譲渡

■秘密計算システム開発の名古屋大発スタートアップAcompany、プレシリーズAでANRIなどから総額2億円の資金調達を実施

■がん治療機器「集束超音波(HIFU)治療装置」開発のソニア・セラピューティクス、シリーズAで約5億3000万円の資金調達を実施

■三井化学<4183>と三井物産<8031>、本州化学工業<4115>へのTOBが成立

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》

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