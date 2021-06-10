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暗号資産（仮想通貨）のイベントスケジュール：6月10日更新【フィスコ・ビットコインニュース】

2021年6月10日 16:53

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記事提供元：フィスコ


*16:53JST 暗号資産（仮想通貨）のイベントスケジュール：6月10日更新【フィスコ・ビットコインニュース】
6月10日：PI x DEFI - Virtual Crypto Conference（開催地：カナダ）

6月11-6月12日：ブロックチェーン フェスト 2021（開催地：キプロス）

6月15-6月17日：マイナーサミット　2021（開催地：アメリカ）

6月15日：Bakktのビットコイン・オプションSQ（日本時間6月16日3時）

6月17日：Bakktのビットコイン先物SQ（日本時間6月18日3時）

6月23-6月25日：InterCon Conference（開催地：アメリカ）

6月25日：CMEのビットコイン・オプション、ビットコイン先物SQ（日本時間6月26日午前1時）

7月：イーサリアム・ロンドンハードフォーク

7月8-7月9日：Blockchain and Internet of Things Conference 2021（開催地：ベトナム）

7月13日：Bakktのビットコイン・オプションSQ（日本時間7月14日8時）

7月15日：Bakktのビットコイン先物SQ（日本時間7月16日8時）

7月20-7月22日：Ethereum Community Conference 4 EthCC（開催地：フランス）

7月23日：CMEのビットコイン・オプション、ビットコイン先物SQ（日本時間7月24日午前1時）《TY》

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