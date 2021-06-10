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【M&A速報：2021/06/10（2）】デンタス<6174>など、オーラルケア製品開発のアイオニックを買収

2021年6月10日 16:37

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記事提供元：フィスコ


*16:37JST 【M&A速報：2021/06/10（2）】デンタス<6174>など、オーラルケア製品開発のアイオニックを買収
■デンタス<6174>と歯科技工物製造のシケン、アドバンテッジパートナーズ投資先でオーラルケア製品開発のアイオニックを買収

■B2C事業者向けDX支援のUPBOND、リアライズベンチャーキャピタルなどから1億円の資金調達を実施

■JR東日本<9020>、グループ事業を再編　ジェイアール東日本企画がJR東日本メディアを完全子会社化

■NEC<6701>グループ、英国のヘルスケア向けソフトウェア会社Vantage Healthを買収

■東京計器<7721>、中期事業計画を発表

■レイズネクスト<6379>、サービスステーション工務事業をENEOS子会社のENEOSトレーディングに移管

■日本製鉄<5401>、大阪チタニウムテクノロジーズ<5726>の一部保有株式を売却　出資比率14.92％に

■ソースネクスト<4344>、KDDI<9433>子会社でIoTプラットフォーム提供のソラコムに2.5％出資　KDDIから株式取得

■綿半HD<3199>、天然無垢材にこだわった木造住宅販売の夢ハウスを買収

■日本工営<1954>、持株会社体制移行に向け検討開始

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》

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