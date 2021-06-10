関連記事
記事提供元：フィスコ
*16:37JST 【M&A速報：2021/06/10（2）】デンタス<6174>など、オーラルケア製品開発のアイオニックを買収
■デンタス<6174>と歯科技工物製造のシケン、アドバンテッジパートナーズ投資先でオーラルケア製品開発のアイオニックを買収
■B2C事業者向けDX支援のUPBOND、リアライズベンチャーキャピタルなどから1億円の資金調達を実施
■JR東日本<9020>、グループ事業を再編 ジェイアール東日本企画がJR東日本メディアを完全子会社化
■NEC<6701>グループ、英国のヘルスケア向けソフトウェア会社Vantage Healthを買収
■東京計器<7721>、中期事業計画を発表
■レイズネクスト<6379>、サービスステーション工務事業をENEOS子会社のENEOSトレーディングに移管
■日本製鉄<5401>、大阪チタニウムテクノロジーズ<5726>の一部保有株式を売却 出資比率14.92％に
■ソースネクスト<4344>、KDDI<9433>子会社でIoTプラットフォーム提供のソラコムに2.5％出資 KDDIから株式取得
■綿半HD<3199>、天然無垢材にこだわった木造住宅販売の夢ハウスを買収
■日本工営<1954>、持株会社体制移行に向け検討開始
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- 新興市場銘柄ダイジェスト:勤次郎は大幅に続伸、NPCがストップ高 6/10 15:12
- アセンテック 上限２億円の自己株式取得を発表 6/10 15:07
- アセンテック 1Qは増収・2ケタ増益、自社製品の出荷伸長や継続収入ビジネスの拡大が寄与 6/10 15:06
- ハウテレビジョン 1Qは2ケタ増収、外資就活の事業成長が主導し過去最高の売上 6/10 15:03
- 出来高変化率ランキング（14時台）～DIAM225、SREHDなどがランクイン 6/10 14:48
広告
広告
広告