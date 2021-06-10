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記事提供元：フィスコ
*12:24JST 【M&A速報：2021/06/10（1）】双日とENEOS、豪州で太陽光発電所建設のエデンヴェールソーラーパークを買収
■双日<2768>とENEOS、合弁持株会社を通じて豪州で太陽光発電所建設のエデンヴェールソーラーパークを買収
■15th Rock Ventures、NASAスピンオフの医療用リモートモニタリングシステム開発の米Ejenta社に出資
■相続WEBサービスのbetter、ニッセイ・キャピタルなどから総額約1億円の資金調達を実施
■秋田銀行<8343>が設立した地域商社の詩の国秋田、台湾の中國信託HDグループを割当先として第三者割当増資を実施
■外壁塗装・リフォーム業のヤマモトHD、ガラスコーティング剤製造のハドラスを吸収合併 新社名は「ハドラスホールディングス」
■Japan Ventures I L.P. 、本日マザーズ上場のワンダープラネット<4199>の一部保有株式を売却 出資比率6.49%に
■フリー(freee)<4478>、記帳アプリ「Taxnote」提供の合同会社ノンモを完全子会社化 その後吸収合併
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》
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