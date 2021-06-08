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今日の注目スケジュール：実質賃金総額、景気ウォッチャー調査、米JOLT求人件数など

2021年6月8日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：実質賃金総額、景気ウォッチャー調査、米JOLT求人件数など
＜国内＞
08:30　毎月勤労統計-現金給与総額(4月)　0.8％　0.6％
08:30　実質賃金総額(4月)　1.3％　0.8％
08:50　GDP改定値(1-3月)　-4.9％　-5.1％
08:50　GDP民間企業設備(1-3月)　-1.2％　-1.4％
08:50　GDPデフレーター(1-3月)　-0.2％　-0.2％
08:50　国際収支(経常収支)(4月)　1兆4900億円　2兆6501億円
08:50　貿易収支(4月)　3427億円　9831億円
08:50　BOP経常収支調整(4月)　1兆5690億円　1兆6965億円
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(5月)　　4.8％
08:50　貸出動向 銀行計(5月)　　4.3％
13:30　倒産件数(5月)　　-35.8
14:00　景気ウォッチャー調査 現状判断(5月)　33.0　39.1
14:00　景気ウォッチャー調査 先行き判断(5月)　38.0　41.7
19:00　雨宮日銀副総裁が日経フィナンシャル主催のオンラインセミナーで講演


日立インベスターデイ


＜海外＞
15:00　独・鉱工業生産指数(4月)　-0.5％　2.5％
18:00　欧・ユーロ圏GDP確定値(1-3月)　-1.8％　-1.8％
18:00　独・ZEW期待指数(6月)　85.0　84.4
18:30　南ア・GDP(1-3月)　-2.4％　-4.1％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IGP-DI)(5月)　3.64％　2.22％
21:00　ブ・小売売上高(4月)　0.1％　-0.6％
21:30　米・貿易収支(4月)　-681億ドル　-744億ドル
21:30　加・貿易収支(4月)　　-11.4億加ドル
23:00　米・JOLT求人件数(4月)　　812.3万件


国際オリンピック委員会(IOC)理事会


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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