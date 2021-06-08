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*06:30JST 今日の注目スケジュール：実質賃金総額、景気ウォッチャー調査、米JOLT求人件数など
＜国内＞
08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(4月) 0.8％ 0.6％
08:30 実質賃金総額(4月) 1.3％ 0.8％
08:50 GDP改定値(1-3月) -4.9％ -5.1％
08:50 GDP民間企業設備(1-3月) -1.2％ -1.4％
08:50 GDPデフレーター(1-3月) -0.2％ -0.2％
08:50 国際収支(経常収支)(4月) 1兆4900億円 2兆6501億円
08:50 貿易収支(4月) 3427億円 9831億円
08:50 BOP経常収支調整(4月) 1兆5690億円 1兆6965億円
08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(5月) 4.8％
08:50 貸出動向 銀行計(5月) 4.3％
13:30 倒産件数(5月) -35.8
14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(5月) 33.0 39.1
14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(5月) 38.0 41.7
19:00 雨宮日銀副総裁が日経フィナンシャル主催のオンラインセミナーで講演
日立インベスターデイ
＜海外＞
15:00 独・鉱工業生産指数(4月) -0.5％ 2.5％
18:00 欧・ユーロ圏GDP確定値(1-3月) -1.8％ -1.8％
18:00 独・ZEW期待指数(6月) 85.0 84.4
18:30 南ア・GDP(1-3月) -2.4％ -4.1％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IGP-DI)(5月) 3.64％ 2.22％
21:00 ブ・小売売上高(4月) 0.1％ -0.6％
21:30 米・貿易収支(4月) -681億ドル -744億ドル
21:30 加・貿易収支(4月) -11.4億加ドル
23:00 米・JOLT求人件数(4月) 812.3万件
国際オリンピック委員会(IOC)理事会
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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