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*10:08JST 出来高変化率ランキング（9時台）～DDS、アーレスティなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月3日 9:34 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3782>* DDS 2723400 285580 853.64% 8.5%
<5852>* アーレスティ 1343500 218640 514.48% 11.44%
<2174>* GCA 857000 211540 305.12% 11.44%
<6181>* タメニー 1690100 418460 303.89% 1.55%
<7078>* INC 286000 89280 220.34% -7.56%
<7544>* スリーエフ 3091900 1095820 182.15% 4.88%
<8798>* アドバンスク 225700 85520 163.91% 3.72%
<2569>* 上場NSQA 290550 114084 154.68% 0.28%
<1482>* iシェアーズ 91228 39239 132.49% 0.17%
<7601>* ポプラ 1323400 679020 94.9% 21.39%
<1435>* TATERU 4575000 2534880 80.48% 4.88%
<3933>* チエル 74300 43260 71.75% 6.96%
<3658>* イーブック 269400 166120 62.17% -2.07%
<4342>* セコム上信 129100 86540 49.18% 0%
<3900>* クラウドワクス 82300 64700 27.2% 4.26%
<2173>* 博展 464300 369360 25.7% -5.97%
<7291>* 日プラスト 164900 139020 18.62% 4.24%
<1656>* IS米国債7-10ETF 39963 34537.8 15.71% 0.04%
<3679>* じげん 419700 371080 13.1% 1.51%
<7831>* ウイルコHD 335200 297200 12.79% 1.37%
<2196>* エスクリ 175400 160520 9.27% 5.9%
<6597>* HPCシス 245000 227800 7.55% -6.25%
<8920>* 東祥 125000 124760 0.19% 5.69%
<4061>* デンカ 391500 434160 -9.83% -6.03%
<6777>* santec 22200 25160 -11.76% -1.01%
<7606>* Uアローズ 171400 197040 -13.01% 6.26%
<3463>* いちごホテ 1104 1280.4 -13.78% 1.77%
<9020>* JR東日本 1541300 1791060 -13.94% 4.21%
<4936>* M−アクシージア 394500 464600 -15.09% -8.44%
<3633>* GMOペパ 32400 39100 -17.14% -3.78%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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