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出来高変化率ランキング（9時台）～DDS、アーレスティなどがランクイン

2021年6月3日 10:08

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記事提供元：フィスコ


*10:08JST 出来高変化率ランキング（9時台）～DDS、アーレスティなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月3日　9:34　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<3782>* DDS　　　　　　 2723400 　285580　 853.64% 8.5%
<5852>* アーレスティ　　　　1343500 　218640　 514.48% 11.44%
<2174>* GCA　　　　　　　857000 　211540　 305.12% 11.44%
<6181>* タメニー　　　　　　1690100 　418460　 303.89% 1.55%
<7078>* INC　　　　　　　286000 　89280　 220.34% -7.56%
<7544>* スリーエフ　　　　　3091900 　1095820　 182.15% 4.88%
<8798>* アドバンスク　　　　225700 　85520　 163.91% 3.72%
<2569>* 上場NSQA　　　　290550 　114084　 154.68% 0.28%
<1482>* iシェアーズ　　　　91228 　39239　 132.49% 0.17%
<7601>* ポプラ　　　　　　　1323400 　679020　 94.9% 21.39%
<1435>* TATERU　　　　4575000 　2534880　 80.48% 4.88%
<3933>* チエル　　　　　　　74300 　43260　 71.75% 6.96%
<3658>* イーブック　　　　　269400 　166120　 62.17% -2.07%
<4342>* セコム上信　　　　　129100 　86540　 49.18% 0%
<3900>* クラウドワクス　　　82300 　64700　 27.2% 4.26%
<2173>* 博展　　　　　　　　464300 　369360　 25.7% -5.97%
<7291>* 日プラスト　　　　　164900 　139020　 18.62% 4.24%
<1656>* IS米国債7-10ETF 　　39963 　34537.8　 15.71% 0.04%
<3679>* じげん　　　　　　　419700 　371080　 13.1% 1.51%
<7831>* ウイルコHD　　　　335200 　297200　 12.79% 1.37%
<2196>* エスクリ　　　　　　175400 　160520　 9.27% 5.9%
<6597>* HPCシス　　　　　245000 　227800　 7.55% -6.25%
<8920>* 東祥　　　　　　　　125000 　124760　 0.19% 5.69%
<4061>* デンカ　　　　　　　391500 　434160　 -9.83% -6.03%
<6777>* santec　　　　22200 　25160　 -11.76% -1.01%
<7606>* Uアローズ　　　　　171400 　197040　 -13.01% 6.26%
<3463>* いちごホテ　　　　　1104 　1280.4　 -13.78% 1.77%
<9020>* JR東日本　　　　　1541300 　1791060　 -13.94% 4.21%
<4936>* M−アクシージア　　394500 　464600　 -15.09% -8.44%
<3633>* GMOペパ　　　　　32400 　39100　 -17.14% -3.78%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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