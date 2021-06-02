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*12:33JST 【M&A速報：2021/06/02（1）】KDDI、フードデリバリー事業展開のmenuに出資 資本業務提携契約を締結
■KDDI<9433>、フードデリバリー事業展開のmenuに出資 資本業務提携契約を締結
■個人向けオンラインキャリア相談サービス運営のfruor、W venturesなどからシードラウンドで資金調達を実施
■バックオフィス支援クラウドサービス提供のDonuts、会計ソフト開発のビズソフトを買収 同社社名を「ジョブカン会計」に変更
■ITコンサルティング等のSICシステム、入江テックから見積書・請求書管理オンラインサービス「CLOUD PAPER」事業を譲り受け
■ガイアックス<3775>、東北で空き家を活用したシェアハウス運営事業を手掛ける巻組と資本業務提携で基本合意
■エッジAIカメラソリューション提供のAWL、楽天キャピタルなどからシリーズBで総額20億円の資金調達を実施
■フードデリバリーサービス運営のゴーフード、ダイレクトマーケティングミックス<7354>などからプレシリーズAで資金調達を実施
■イワキ<8095>、北国銀行<8363>と奥能登地域の活性化へ向け連携協定を締結
■都市計画コンサルティング業務等のプランテック総合計画事務所、子会社プランテックに全事業を承継
■新日本コンサルタント、札幌市の電気・通信設備設計会社親熱電工及び福井市の公共土木設計会社技研設計を買収
■日本水産<1332>子会社のニッスイヨーロッパ社、冷凍白身魚フライ生産・販売事業の英スリー・オーシャンズ社を買収
■日本精機<7287>子会社でホンダ系ディーラー「Honda Cars 長岡」経営のホンダ四輪販売長岡、「Honda Cars 柏崎」と経営統合
■受託ソフトウェア開発のエンファシス、音声合成ミドルウェアを手掛けるアレックスを買収
■不動テトラ<1813>米子会社、地盤改良会社の米Advanced Geosolutions社と資本業務提携
■衛星データで農業課題の解決に取り組むサグリ、リアルテックファンドなどから総額約1.55億円の資金調達を実施
■保育支援サービス「ルクミー」シリーズ運営等のユニファ、シリーズDで総額40億円の資金調達を実施
■大阪ガス<9532>、米WiLが運営するベンチャー投資ファンド「WiL Ventures III, L.P.」に出資
■四国銀行<8387>、阿波銀行<8388>、百十四銀行<8386>、伊予銀行<8385>の4行、総額40億円の「しこく創生2号ファンド」を組成
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》
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