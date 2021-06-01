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*16:29JST 【M&A速報：2021/06/01（2）】ノジマ<7419>、野島廣司社長のスルガ銀行<8358>副会長辞任を発表
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【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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