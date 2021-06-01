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【M&A速報：2021/06/01（2）】ノジマ<7419>、野島廣司社長のスルガ銀行<8358>副会長辞任を発表

2021年6月1日 16:29

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記事提供元：フィスコ


*16:29JST 【M&A速報：2021/06/01（2）】ノジマ<7419>、野島廣司社長のスルガ銀行<8358>副会長辞任を発表
■ノジマ<7419>、野島廣司社長のスルガ銀行<8358>副会長辞任を発表　同行は持ち分法適用関連会社から適用除外に

■中広<2139>、フリーペーパー事業の関西ぱどと資本業務提携　39％の株式取得

■かどや製油<2612>、中期経営計画を発表

■日本管理センター<3276>、多摩エリア中心に賃貸住宅管理・運用のシンエイとシンエイエステートを買収

■KDDI Open Innovation Fund3号、インドネシアでスマートシティプラットフォーム提供のQlueに出資

■介護書類のクラウド管理プラットフォーム開発のメダ、シードでサイバーエージェント・キャピタルなどから資金調達を実施

■ナガワ<9663>、名工建設<1869>と日建工学<9767>を処分先とする自己株処分の払い込みが完了

■光通信<9435>グループ、ユアサ・フナショク<8006>に追加出資　出資比率11.65％に

■デジタルマーケティング支援事業のコミクス、子会社でSaaS事業のソフトウェア開発のGeeeNを吸収合併

■スターウッド・キャピタル、インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人<3298>へのTOB買付価格引き上げ等を発表　1口あたり2万2500円に

■アスリード・キャピタル、富士興産<5009>へのTOBで訂正届出書を提出　買収防衛策について「反対」

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》

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