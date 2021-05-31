イメージ情　大幅反発、24年3月期の営業利益目標1.20億円の中計発表／新興市場スナップショット

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大幅反発。24年3月期の営業利益目標を1.20億円（21年3月期実績は0.13億円）とする中期経営計画を発表している。BPO・サービス分野や医療モール運営など収益が悪化している事業についてサービス強化や他社との協業で収益改善を目指す。また、人材の確保や商品開発などで継続的に投資を行うほか、ITソリューション分野での他社との提携関係を強化する方針。加えて事業推進管理を強化し、営業黒字の継続、拡大を図るようだ。《TY》