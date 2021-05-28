

*07:32JST NY原油：続伸で66.85ドル、需要増大の思惑強まる

NY原油先物7月限は、続伸（NYMEX原油7月限終値：66.85 ↑0.64）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比+0.64ドルの66.85ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは65.47ドル−66.90ドル。ロンドン市場で65.47ドルまで下落したが、ニューヨーク市場では米国経済の回復による需要増加を期待した買いが優勢となり、一時66.90ドルまで一段高となった。《FA》