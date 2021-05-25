日経平均は152円高で始まる、NY株は3指数とも上げダウは186ドル高で3日続伸

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記事提供元：日本インタビュ新聞社
5月25日(火)朝の東京株式市場は、日経平均が152円38銭高(2万8516円99銭)で始まった。
NY株式は3指数とも上げ、ダウは186.14ドル高(3万4393.98ドル)で3日続伸。S&P500種、NASDAQ総合指数は反発。
シカゴの日経平均先物は2万8495円となり、東京市場24日の日経平均の終値を130円強上回った。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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