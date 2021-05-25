マーケット RSS

 

日経平均は152円高で始まる、NY株は3指数とも上げダウは186ドル高で3日続伸

2021年5月25日 09:15

小

中

大

印刷

記事提供元：日本インタビュ新聞社

　5月25日(火)朝の東京株式市場は、日経平均が152円38銭高(2万8516円99銭)で始まった。

　NY株式は3指数とも上げ、ダウは186.14ドル高(3万4393.98ドル)で3日続伸。S&P500種、NASDAQ総合指数は反発。

　シカゴの日経平均先物は2万8495円となり、東京市場24日の日経平均の終値を130円強上回った。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】
神鋼商事は上値試す、２１年３月期は需要回復が想定以上で最終増益予想（2021/03/10）
アールシーコアは下値固め完了、２２年３月期収益改善期待（2021/03/10）
ケンコーマヨネーズはボックス上放れの動き、２１年３月期減収減益予想だが上振れ余地（2021/03/10）
ＪＰホールディングスは調整一巡、２１年３月期予想は上振れの可能性（2021/03/10）

※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. マネックスＧ　大幅反落、ビットコイン価格の先行き不透明感を警戒視
  2. 大阪金概況：上昇、一時昨年9月以来の6600円台回復
  3. NY原油：続伸で66.05ドル、需要増加の思惑で66ドル台に
  4. エイジアは上値試す、22年3月期大幅増収増益・連続増配予想
  5. ビットコイン、海外の売りポジションは増加【フィスコ・ビットコインニュース】
  1. ビットコイン急落で株式市場も調整相場入りか?
  2. 来週の相場で注目すべき3つのポイント：仮想通貨相場、米エヌビディア決算、底打ち感強まる新興市場など
  3. 原油相場はレンジ相場が続きそう　サンワード貿易の陳氏(花田浩菜)
  4. NY原油：反発、原油需要の増加観測が再浮上
  5. 相場展望5月20日　良い所取りしてきた株式市場、悪材料に反応強める　仮想通貨ビットコイン急落で、NYダウ一時▲..
  1. ビットコイン急落から始まっている? 2021年のsell in mayと対策　後編
  2. バフェット氏に引導? バリュー投資の終焉と緩和バブルの副作用 (2)
  3. バフェット氏に引導? バリュー投資の終焉と緩和バブルの副作用 (1)
  4. ビットコイン急落から始まっている? 2021年のsell in mayと対策　前編
  5. 相場展望5月13日　ハイテク主導の米国株式市場の終焉の始まりか?　日経平均の急落でも、動かない日銀ETF買い今..

広告

写真で見るニュース

  • ニコ・ロズベルグ（画像: コンチネンタルタイヤ・ジャパンの発表資料より）
  • ジープ・ラングラーの特別仕様車（画像: ステランティス発表資料より）
  • © 2021 GNOSIS COMPANY All rights reserved
  • E-PACE PHEV LAUNCH EDITION（画像: ジャガー発表資料より）
  • クロスカブ110のプコブルー仕様（画像: 本田技研工業の発表資料より）
  • GLC 220 d 4MATIC Sports Line Edition（画像: メルセデス・ベンツ日本発表資料より）
  • 小惑星ベンヌ (c) NASA
  • ©2020 HOKUSAI MOVIE
  • アルファード 特別仕様車 S“TYPE GOLD II”（画像: トヨタ自動車の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望5月24日　米国株式は、経済指標好調に比べ、鈍化がみられる　『インフレ懸念』を織り込み始めたか?

コロナ関連の破たん1416件に　変異型拡大やワクチン接種遅れで疲弊感広がる　東京商工リサーチ

左端が新会社副社⻑（予定） ⻑⾕川省吾氏、右端が新会社社⻑（予定） 田中宏和氏（川崎重工発表資料より）

川崎重工とソニー、ロボットプラットフォームの新会社設立

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体