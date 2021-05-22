無印良品、店内BGMをストリーミングサービスで配信開始

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記事提供元：スラド
「無印良品」の運営企業良品計画は19日、店内に流れるBGMを各種ストリーミングサービスで配信することを発表した。同店舗内で流されている音楽に関しては、オリジナルで作成されたものとなっている。その土地の伝統音楽を地域色の強い音楽家が演奏し、レコーディングも現地で行ってきたものであるという（MUJI BGM 配信、ITmedia、FASHIONSNAP.COM）。
こうした16の国や地域をテーマとした伝統音楽327曲をApple Music」「Amazon Music Unlimited」「AWA」「Spotify」「LINE MUSIC」「YouTube Music」「うたパス」「dヒッツ」といった配信プラットフォームで展開するそうだ。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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