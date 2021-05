*14:44JST 出来高変化率ランキング(14時台)~サイカ屋、IS米国債20年ヘッジなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する

ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [5月21日 14:24 現在]

(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<8254>* サイカ屋 415900 8820 4615.42% 11.93%

<2158> FRONTEO 4215200 301700 1297.15% 8.61%

<2975> スターマイカHD 486900 53740 806.03% 4.13%

<6620> 宮越HD 2106600 247980 749.50% 11.42%

<3201> ニッケ 1431400 268880 432.36% 0.61%

<3395> サンマルクHD 531200 106460 398.97% -6.39%

<6938> 双信電機 346100 69860 395.42% 4.12%

<8798> アドバンスク 1042000 223460 366.30% -0.23%

<2752> フジオフード 203500 45340 348.83% -3.24%

<1656> #VALUE! 78450 18148.6 332.26% -0.12%

<3085> アークランド 432100 109540 294.47% 0.54%

<7361> M−HCH 196900 55220 256.57% 5.61%

<3091> ブロンコB 195600 55940 249.66% -0.47%

<3191> ジョイ本田 436700 130280 235.20% -0.07%

<4498> #VALUE! 1635300 499660 227.28% 0.85%

<3087> ドトル日レス 267200 82080 225.54% 3.91%

<2060> フィード・ワン 308400 95120 224.22% -1.86%

<1655> iS500米 297821 94185.4 216.21% 1.09%

<1377> サカタのタネ 368100 119640 207.67% 0%

<6838> 多摩川HD 122800 40260 205.02% -5.36%

<9273> コーア商事H 797900 265460 200.57% 3.54%

<2621>* #VALUE! 110816 40857 171.23% 0.76%

<6433> ヒーハイスト 536000 198700 169.75% 1.9%

<7748> ホロン 165100 61560 168.19% -4.6%

<4014> カラダノート 180900 70280 157.40% 5.19%

<7039> ブリッジ 130000 51520 152.33% 7.67%

<4777> ガーラ 879500 351040 150.54% 5.3%

<2561> iS日国際 71120 28597.4 148.69% 0%

<3676>* デジタルハーツ 136600 55200 147.46% 7.34%

<2521> 上場米HE 643820 262992 144.81% 1.32%



(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》