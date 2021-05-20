

*08:15JST 5/20

[強弱材料]

強気材料

・SOX指数は上昇（2987.28、+58.13）

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（28044.45、-362.39）

・NYダウは下落（33896.04、-164.62）

・ナスダック総合指数は下落（13299.74、-3.90）

・シカゴ日経225先物は下落（27935、大阪比-35）

・1ドル109円10-20銭

・VIX指数は上昇（22.18、+0.84）

・米原油先物は下落（63.36、-2.13）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種拡大による経済停滞

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の大幅な遅れ

留意事項

・貿易収支（4月）

・機械受注（3月）

・対外対内証券投資（先週）

・国債買い入れオペ

・首都圏マンション販売（4月）

・コンビニエンスストア売上高（4月）

・東京海上<8766>など決算発表

・中国最優遇貸出金利（5月）

・ユーロ圏経常収支（3月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（5月）

・米景気先行指数（4月）

・ラガルドECB総裁とゲオルギエバIMF専務理事が講演《ST》