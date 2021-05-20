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記事提供元：フィスコ
*08:15JST 5/20
[強弱材料]
強気材料
・SOX指数は上昇（2987.28、+58.13）
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（28044.45、-362.39）
・NYダウは下落（33896.04、-164.62）
・ナスダック総合指数は下落（13299.74、-3.90）
・シカゴ日経225先物は下落（27935、大阪比-35）
・1ドル109円10-20銭
・VIX指数は上昇（22.18、+0.84）
・米原油先物は下落（63.36、-2.13）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種拡大による経済停滞
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の大幅な遅れ
留意事項
・貿易収支（4月）
・機械受注（3月）
・対外対内証券投資（先週）
・国債買い入れオペ
・首都圏マンション販売（4月）
・コンビニエンスストア売上高（4月）
・東京海上<8766>など決算発表
・中国最優遇貸出金利（5月）
・ユーロ圏経常収支（3月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（5月）
・米景気先行指数（4月）
・ラガルドECB総裁とゲオルギエバIMF専務理事が講演《ST》
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